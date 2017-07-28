В Москве объявлено экстренное предупреждение

В столичном управлении МЧС предупредили, что в связи с прохождением через Москву атмосферного фронта в городе ожидаются дожди, гроза и ветер скоростью 13-18 метров в секунду, передает сайт НТВ.Ru. По оценкам специалистов, непогода продлится до 21:00 мск.

При сильных порывах ветра возможны обрывы линий электропередачи, падение широкоформатных рекламных конструкций, частичный повал деревьев. В экстренных службах попросили москвичей переждать непогоду в помещении и не забывать о мерах предосторожности на улице.