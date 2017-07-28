На чем погорел схваченный в Греции по запросу США россиянин

Александр Винник, которого США обвиняют в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания четырех миллиардов долларов, задержан в Греции. Арест произведен по требованию США.

Александр Винник с 2011 года через криптовалютную биржу BTC-e отмыл более четырех миллиардов долларов, считает американская сторона. Считается, что он входил в преступную организацию, причастную к хищению средств у обанкротившейся криптовалютной биржи Mt.Gox.

"Я занимаюсь этим делом с 2014 года, то есть довольно давно. Но проследить украденные с Mt.Gox биткоины мы смогли только в 2015-м — начале 2016 года, так что о доказательствах причастности Винника к этой схеме я знаю с прошлого года. Я продолжал свое расследование, но считал важным не делать преждевременных публичных заявлений. Во-первых, мне нужно было удостовериться в своих выводах, во-вторых – я не хотел, чтобы кто-то из нарушителей узнал о расследовании", – заявил сооснователь независимой группы WizSec Ким Нильсон в интервью RT.

По его словам, в Сети Винник использовал настоящее имя, что и стало главной оплошностью россиянина. По мнению эксперта, отмывать деньги лучше все-таки под псевдонимами.

"Большинство улик указывает на то, что он занимался именно отмыванием денег. Но если взглянуть на картину шире, если вы занимаетесь отмыванием денег и получаете такие огромные суммы от воров, у вас, должно быть, налажены с ними связи. Думаю, в этом направлении мы и будем работать дальше", – заявил Нильсон.