Москвичам разрешили жениться в зоопарке

Столичный градоначальник Сергей Собянин расширил список мест, где москвичи могут заключить брак. Теперь местные жители могут жениться в зоопарке.

Кроме того, официально закрепить союз получится и в музеях. В список попали: картинная галерея имени Ильи Глазунова, Центральный музей Великой Отечественной войны, Московский музей-усадьба "Останкино", музей имени Пушкина, музей Москвы, музей керамики и усадьба Кусково, передает РИА ФАН.