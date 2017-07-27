В День города в Москве ограничат продажу алкоголя

В столице 9-10 сентября в местах проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню города, введут ограничения на продажу алкогольной продукции, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. В эти дни на дежурство выйдут около 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

За порядком также будут следить 2,5 тысячи народных дружинников. Планируется привлечь и представителей частных охранных организаций.