В Москве установят памятник Андерсену

Работы по благоустройству парка 850-летия Москвы завершатся к концу 2017 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Там появятся места для прогулок и пикников, светодинамический фонтан, футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки, места для воркаута, игровые зоны для детей. На территории парка будет действовать зона бесплатного Wi-Fi. "Будет хороший парк высокого уровня", – подчеркнул градоначальник Сергей Собянин.

В восточной части парка – в сквере имени Ганса Кристиана Андерсена – установят скульптурную композицию в его честь. Писатель окажется в компании героев своих сказок – Дюймовочки и Гадкого Утенка, а в руке у него будет волшебный зонтик Оле-Лукойе.