В Финляндии пройдет чемпионат по мытью окон

В финском городе Миккели (бывший Санкт-Михель) состоится чемпионат по мытью окон, передает Flashnord. Соревнования будут проходить в двух категориях: к борьбе профессионалов допустят 20 человек, к состязаниям любителей – 60. Победители в каждой из номинаций получат по тысяче евро.
Участникам предоставят ведра, тряпки, швабры-стеклоочистители, спреи и моющие средства. Скорость и качество работы оценит специальное жюри. "Техника мытья значения не имеет, самое главное – результат", – рассказали организаторы. Финалисты буду ограничены жесткими рамками – пять минут. Ожидается, что посмотреть на схватку мойщиков окон придут до 40 тысяч зрителей.
Женщина устала от шума
Певица может больше не увидеть своих родителей
Артистка призналась, что тому виной голодное детство
Регион окончательно ушел из-под власти Украины