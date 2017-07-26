В Финляндии пройдет чемпионат по мытью окон

В финском городе Миккели (бывший Санкт-Михель) состоится чемпионат по мытью окон, передает Flashnord. Соревнования будут проходить в двух категориях: к борьбе профессионалов допустят 20 человек, к состязаниям любителей – 60. Победители в каждой из номинаций получат по тысяче евро.

Участникам предоставят ведра, тряпки, швабры-стеклоочистители, спреи и моющие средства. Скорость и качество работы оценит специальное жюри. "Техника мытья значения не имеет, самое главное – результат", – рассказали организаторы. Финалисты буду ограничены жесткими рамками – пять минут. Ожидается, что посмотреть на схватку мойщиков окон придут до 40 тысяч зрителей.