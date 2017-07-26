Жена украинского маньяка сделала страшное признание

Жена пологовского маньяка Сергея Ткача, приговоренного к пожизненному заключению за убийства и изнасилования, поделилась подробностями их отношений. По словам 24-летней жительницы Ярославля, она так любит мужа, что помогала бы ему прятать трупы.

Елена согласилась на откровения, чтобы предупредить потенциальных соперниц: к ее мужу приближаться опасно. По словам 24-летней девушки, она ревнует любимого даже к бывшим женам.

"Не завидую той, которая попытается с ним пообщаться. Я очень ревнивая. Никого не подпущу к своему любимому человеку даже на расстояние километра, кто бы это ни был", – цитирует жену педофила украинский портал ТСН.

Встреть она Сергея раньше – во всем бы поддерживала и даже помогала прятать трупы, заверила россиянка. Статья, по которой Ткач оказался за решеткой, ее не смущает. "Очень хорошо, что женщины его боятся, потому что это уменьшает конкуренцию. Это для меня самое главное", – заявила Елена.

Отметим, что пологовский маньяк был женат дважды. Его первая избранница живет в деревне, вторая – в Днепре, и обе не желают общаться с журналистами.

Преступник признался, что часто вспоминает свою первую любовь. "Песни, стихи... Это Лида Некрасова из седьмого класса. Я любил ее девять лет. Она мной осталась нетронутой. Чисто физически плод этот запретный для меня был", – рассказал Ткач.

Психологи не исключили, что этот факт и определил его дальнейшую судьбу. Злобу за безответные чувства и комплексы отвергнутого мужчины злоумышленник выместил на своих жертвах.