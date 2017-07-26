Меланхоличный бегемот распугал людей на АЗС

В Сети появилось очередное забавное видео: бегемот пришел на заправочную станцию в городе Сент-Люсия Южно-Африканской Республики. Комментаторов заинтересовало, каким топливом решил "заправиться" зверь.

Впрочем, сотрудникам и посетителям АЗС было не до шуток. "Заправщики забежали в магазин и ждали, пока бегемот не перестанет бродить по станции", – цитирует очевидца Daily Mail.

Винить их в этом сложно, ведь бегемоты считаются одними из самых опасных и непредсказуемых животных. Забредший на заправку экземпляр только выглядел меланхоличным – спровоцировать его на агрессию могло что угодно.