Меланхоличный бегемот распугал людей на АЗС
Впрочем, сотрудникам и посетителям АЗС было не до шуток. "Заправщики забежали в магазин и ждали, пока бегемот не перестанет бродить по станции", – цитирует очевидца Daily Mail.
Винить их в этом сложно, ведь бегемоты считаются одними из самых опасных и непредсказуемых животных. Забредший на заправку экземпляр только выглядел меланхоличным – спровоцировать его на агрессию могло что угодно.
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