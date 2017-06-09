Неадекватная реакция матери на первое слово малыша

На YouTube появился видеоролик, в котором ребенок говорит свое первое слово. Однако слишком эмоциональная реакция матери на это событие напугала малыша.

На кадрах слышно, как мать учит ребенка разговаривать, а когда тот произносит первое слово "мама", женщина громко кричит. Шокированный малыш начинает плакать. Пользователи Сети осудили поведение матери. "Бедняга! Теперь он, вероятно, никогда не будет говорить слово "мама" снова", – прокомментировал PinkGem1991. "Я бы после такого больше никогда не заговорила", – согласилась с ним Dina.