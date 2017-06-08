Французского актера арестовали как террориста за репетицию роли

Полицию вызвали бдительные французы, ехавшие в одном поезде с актером. Репетируя свою роль в туалете вагона, он слишком громко говорил о пистолетах и оружии.

Театрального актера приняли в поезде за террориста. По дороге из Марселя в Париж бдительный проводник, услышав из туалета вагона громко произнесенные слова "оружие" и "пистолет", решил, что в санитарной комнате закрылся террорист и вызвал полицию.

Как рассказал позже проводник, он был напуган недавними терактами в Париже, Лондоне и Манчестере. Услышав из запертой кабинки слова об оружии, железнодорожник испугался и решил позвать на помощь правоохранителей, пишет France Bleu.

Полиция посчитала сигнал проводника серьезным и решила перехватить скоростной поезд. В задержании актера приняли участие дюжина вооруженных стражей порядка и военных. Когда актер вышел из туалета, его тут же скрутили и доставили в полицейский участок. Впрочем, вскоре выяснилось, что тревога была ложной: актер всего лишь репетировал роль, а чтобы не мешать попутчику, поработать над образом решил не в купе, а в туалете.

Как ранее сообщали Dni.Ru, 6 июня возле собора Нотр-Дам в Париже человек с молотком напал на офицера полиции. Полицейский выстрелил в нападавшего и ранил его. Кроме молотка, у мужчины были два ножа. Нападавшим оказался алжирец Фарид Иккен, удостоенный премии ЕС за свою статью по проблемам миграции. Иккен учился в университете Уппсалы, затем работал на фрилансе для многих шведских СМИ – включая национальное общественное радио SR (эквивалент британской корпорации Би-Би-Си). На допросе Иккен назвал себя "солдатом халифата террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Полиция нашла в квартире террориста видео, где он присягнул на верность "ИГ".

