Журналистам в США ограничили свободу из-за России

Такое распоряжение руководство CNN разослало по корпоративной почте после скандала, связанного с именем финансиста Энтони Скарамуччи. 22 июня компания сообщила о встрече Скарамуччи и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева на полях Всемирного экономического форума в Давосе, в ходе которой якобы Дмитриев получил гарантии скорого смягчения антироссийских санкций.

В последствии материал был компанией спешно удален. CNN пришлось извиниться перед Энтони Скарамуччи. Итогом скандала и стал нынешний циркуляр.

"Никто больше не будет публиковать никаких материалов, касающихся России, без одобрения мною и вице-президентом Джейсоном. Это касается публикаций в социальных сетях, видеоматериалов, редакционных статей. Никаких исключений", – отмечается во внутреннем письме, которое подписал главный редактор подразделения CNN Money Рич Барбиери.

In wake of story retraction, CNNMoney exec editor sends memo to staff mandating all "Russia-related content" must be cleared by him or VP pic.twitter.com/2Y6QMZj1h5