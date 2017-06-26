Журналистам в США ограничили свободу из-за России
Такое распоряжение руководство CNN разослало по корпоративной почте после скандала, связанного с именем финансиста Энтони Скарамуччи. 22 июня компания сообщила о встрече Скарамуччи и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева на полях Всемирного экономического форума в Давосе, в ходе которой якобы Дмитриев получил гарантии скорого смягчения антироссийских санкций.
В последствии материал был компанией спешно удален. CNN пришлось извиниться перед Энтони Скарамуччи. Итогом скандала и стал нынешний циркуляр.
"Никто больше не будет публиковать никаких материалов, касающихся России, без одобрения мною и вице-президентом Джейсоном. Это касается публикаций в социальных сетях, видеоматериалов, редакционных статей. Никаких исключений", – отмечается во внутреннем письме, которое подписал главный редактор подразделения CNN Money Рич Барбиери.
In wake of story retraction, CNNMoney exec editor sends memo to staff mandating all "Russia-related content" must be cleared by him or VP pic.twitter.com/2Y6QMZj1h5— Jon Passantino (@passantino) 25 июня 2017 г.
В понедельник, 26 июня сотрудники CNN должны получить новый циркуляр, в котором будут конкретизированы требования к журналистским материалам. Близкий к корпорации анонимный источник сообщил BuzzFeed News, что скандал был "массивным, но теперь после взбучки сотрудники будут более дисциплинированы". По информации источника, президент CNN Worldwide Джефф Цукер и глава отдела кадров компании "непосредственно участвуют" во внутреннем расследовании, связанным с публикацией резонансного, но непроверенного материала.
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