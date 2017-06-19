На Украине высмеяли расплывшегося депутата

Депутата Верховной рады застукали в дорогом ресторане. Один из инициаторов и главных действующих лиц блокады Донбасса Семен Семенченко обедал вдали от своих соратников.

Народный депутат от фракции "Самопомощь" был замечен обедающим в дорогом ресторане. Фото народного слуги выложил в Facebook бывший участник АТО, блогер Макс Колесников. "На редуте", – так он прокомментировал снимок.

Пользователи социальной сети обсуждают фото поедающего дорогие блюда Семенченко и рассуждают, налезет ли теперь на депутата его знаменитая балаклава.





В феврале 2017 года Семенченко чуть не устроил в центре Киева новый майдан. Бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" руководил активистами, которые пытались установить палаточный городок возле администрации президента Украины. Против митингующих выступила полиция, заранее перекрывшая подступы к зданиям администрации, Верховной рады и правительства.

Позже полицейским на помощь прибыли бойцы Национальной гвардии, протестующим пришлось отступить. В стычках с правоохранителями пострадали по меньшей мере десять человек, травмы получила сотрудница полиции.



