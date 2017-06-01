Ученые предсказали смерть писателей и хирургов

С вероятностью 50/50 искусственный интеллект заменит человека через 45 лет. Через 120 лет на всех возможных рабочих позициях будет трудиться исключительно компьютер.

Ученые Великобритании и США обнародовали результаты совместного исследования по прогнозированию будущего искусственного интеллекта. По мнению специалистов из Института будущего человечества Оксфордского университета (Великобритания) и отделения политических наук Йельского университета (США), искусственный интеллект превзойдет возможности человеческого разума уже при жизни нынешнего поколения.

Так, профессия переводчика будет отдана на откуп машинному разуму уже к 2024 году, эссеиста – к 2026, водителя – к 2027 году. Продавец как профессия перестанет существовать в 2031 году. Писатели перестанут быть нужны к 2049 году. Хирургов компьютер заменит уже к 2053 году.

"Достижения в области искусственного интеллекта потребуют переформирования транспорта, здравоохранения, науки, финансов и обороны. Чтобы успеть за переменами, государству следует их предвидеть", – считают авторы доклада Катя Грейс, Джон Салвейшьер, Аллан Дафо, Баобао Чжан и Оуайн Эванс.

Ученые опросили более трехсот экспертов в области искусственного интеллекта с мировыми именами. Как отмечают авторы доклада, мнения азиатских специалистов отличаются от британских и американских. Так, азиатские ученые отводят человечеству до замены профессионалов машинами всего тридцать лет, тогда как англосаксы допускают тотальную компьютеризацию не ранее чем лет через семьдесят.

