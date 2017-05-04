В выходные Москву завалит снегом

В ближайшие дни в столице сильно похолодает. В ночные часы возможны заморозки и снегопад. В субботу, 6 мая, днем ожидается +5...+7 градусов, в воскресенье воздух прогреется лишь до +4, передает "Газета.ru".

"В столичный регион приходит "черемуховое" похолодание. Антициклональная погода, немного прохладная и солнечная, сменится холодной для мая и влажной", – сообщили в Гидрометцентре.

