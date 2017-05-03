Российские аэропорты на три дня ограничат полеты

В аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга изменят расписание на время репетиции и проведения парада Победы. Так, Шереметьево не будет принимать и отправлять самолеты 4,7 и 9 мая с 10:20 до 11:00, Внуково – с 10:30 до 11:10, Домодедово, Раменское, Остафьево – с 10:40 до 11:10.

Петербургский аэропорт Пулково закрывать не планируют, однако возможны разовые ограничения по отправке и приему лайнеров продолжительностью до семи минут. В екатеринбургском аэропорту Кольцово ограничения будут действовать 6,7 мая с 10:10 до 10:50 и с 14:30 до 15:10 по местному времени. 9 мая работа данной воздушной гавани будет приостановлена с 10:10 до 10:50.