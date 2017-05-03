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Общество

Тунеядка подала в суд на родителей за отказ содержать ее

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE / Bilderbox
На крайние меры пошла 23-летняя испанка, возмущенная тем, что родители ее отказались обеспечивать. Девушка подала на отца с матерью в суд.
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Необычное заявление поступило в суд на севере Испании. Там безработная местная жительница подала иск в отношении своих родителей, отказавшихся ее содержать.

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Мать с отцом настаивали на том, чтобы взрослая дочь сама вставала на ноги и зарабатывала, передает Life.ru. В ходе процесса выяснилось, что девушка крайне ленива.

Испанка не пожелала обучаться ни на одних курсах. Кроме того, девушка не могла удержаться ни на одной работе больше года. Суд над собственными родителями она в итоге проиграла.

Отметим, ранее в Испании состоялся еще один необычный судебный процесс. Местная жительница отсудила у своего бывшего мужа почти 24 тысячи евро в качестве компенсации за домашние заботы, сообщает издание El Mundo.

Супруги подали на развод еще в 2007 году. Но юридически оформить его смогли только в 2013 году. Все эти годы они продолжали жить вместе. При этом муж работал, а жена вела домашнее хозяйство. Работу испанки по дому в этот период суд оценил в 23 628 евро.

Для того, чтобы вычислить эту сумму, суд взял в расчет минимальный размер оплаты труда, умножил его на количество отработанных в доме дней и поделил на 50%. Сокращение суммы в два раза связано с тем, что суд посчитал обустройство быта как вклад в семейный бюджет. 

Автор: Людмила Фоканова3 мая 2017, 19:20

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