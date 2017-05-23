На Москву надвигается гроза

В столице во вторник, 23 мая, пройдут небольшие дожди, местами возможны грозы. При этом будет довольно тепло, воздух прогреется до +14...+19, передает телеканал "360".
По прогнозам синоптиков, днем ожидается небольшая облачность. Ветер южный, до десяти метров в секунду.
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