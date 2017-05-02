Украинские пограничники прогнали российских туристов из Киева

В киевском аэропорту Борисполь пограничники отказались пропустить на Украину двух россиян. Мужчины прилетели из Минска.

Наши соотечественники 31 и 38 лет прибыли в Киев 1 мая. Россияне пытались убедить украинских пограничников, что прилетели в страну с целью попутешествовать, являясь обычными туристами.

В Киеве мужчины собирались провести десять дней. "Однако в результате комплексной проверки иностранцы не смогли четко подтвердить цели своего пребывания на территории Украины", – сообщается на сайте государственной пограничной службы страны.

О данном факте были проинформированы подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции, "а мужчинам отказано в пропуске через государственную границу", говорится в сообщении. Отметим, что это не первый подобный случай за последние несколько дней.

Так, 30 апреля на Украину не пропустили восемь человек – граждан Киргизии, Белоруссии и России. "Мужчины крепкого телосложения якобы приехали для участия в спортивных соревнованиях", – объяснили в погранслужбе. Якобы было установлено, что их пригласила общественная организация, "которая, вероятно, привлекала боевиков на Куликово поле" в Одессе.

Как писали Dni.ru, ранее гражданина Турции, выехавшего из Крыма, не пустили на территорию Украины. Более того, ему на три года запретили въезд в страну. Он пересек границу через автомобильный пропускной пункт "Армянск" с загранпаспортом и визой на однократное посещение России.

Российские пограничники предупредили его, что лучше через Украину не ездить – ведь в случае отказа его и в России уже не смогут принять. Однако самоуверенный господин не послушался. Спустя несколько часов россиянам пришлось заниматься временным обустройством турецкого гостя и оформлять ему новую визу в ускоренном порядке.