В Крыму поймали украинского диверсанта

Российские пограничники задержали украинского диверсанта при попытке проникнуть в Крым. Участник добровольческого батальона хотел пересечь границу с обход пропускного пункта, сообщает РИА ФАН.

В ходе допроса задержанный признал, что уже больше года является членом крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана. По его словам, в отряде готовят агентов для совершения диверсий на территории полуострова.