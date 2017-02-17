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В Крыму поймали украинского диверсанта

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Российские пограничники задержали украинского диверсанта при попытке проникнуть в Крым. Участник добровольческого батальона хотел пересечь границу с обход пропускного пункта, сообщает РИА ФАН.

В ходе допроса задержанный признал, что уже больше года является членом крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана. По его словам, в отряде готовят агентов для совершения диверсий на территории полуострова.

17 февраля 2017, 21:59

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