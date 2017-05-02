Названы дата и место "землетрясения века"

Сейсмологи назвали время и место мощнейшего землетрясения минимальной магнитудой 8,3. По данным исследователей, катаклизм ожидается в Чили.

По словам сейсмолога Дэвида Якобсона, главной причиной возникновения землетрясения в Чили станет погружение океанической плиты Наска под Южно-Американскую плиту. По данным специалистов, поверхность земли в этом регионе опускается на восемь сантиметров в год, в то время как остальные участки за этот промежуток уходят вниз на 6,5 сантиметра.

Это отставание каждые 70 лет компенсируется мощными землетрясениями. Например, в сентябре 2015 года в окрестностях города Ильяпель произошел катаклизм магнитудой 8,3 балла. Подобные колебания коры также происходили в 1880 и 1943 годах, передает Temblor.

Однако ученые отметили, что город Вальпараисо, расположенный в ста километрах от Сантьяго, может стать эпицентром мощнейшего землетрясения. По данным сейсмологов, в этом регионе регулярных толчков не было уже более века, при этом слабые колебания земной коры амплитудой 6-7 баллов происходят практически ежемесячно.

Специалисты прогнозируют в районе Сантьяго выброс накопившейся энергии с минимальной амплитудой 8,3 балла. По их данным, в 2017 году вероятность катаклизма составляет 3%, но с каждым годом этот показатель будет стремительно расти. "Лучшее, что мы можем сказать, – что это большое увеличение маленькой вероятности", – подытожили ученые.

Напомним, самое мощное землетрясение в истории человечества также произошло в Чили в 1960 году. Тогда магнитуда подземных толчков составляла 9.5 балла.