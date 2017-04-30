В Сочи произошло землетрясение

Ранним утром в Лазаревском районе Сочи, в 70 километрах от берега, был зафиксирован подземный толчок магнитудой 4, передает Life.ru. На жизнь города инцидент не повлиял. "Сочи и вообще Черноморское побережье Кавказа – это сейсмически активная зона, и ничего удивительного в землетрясении нет. 70 километров от берега – это далеко, и жители Сочи толчок не почувствовали", – объяснил сейсмолог Алексей Завьялов. Переживать о повторении землетрясения не стоит, считает специалист.