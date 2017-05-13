В Москве стартовала перепись поющих соловьев

В Москве с 13 мая по 5 июня стартовала акция "Соловьиные вечера". "На природных территориях столицы будут принимать информацию от жителей об обнаруженных поющих соловьях", – цитирует ТАСС пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Чтобы застать птицу за пением рекомендуется отправляться на поиски вечером, на закате, когда соловьи наиболее активно музицируют. Можно прихватить с собой и фотоаппарат, однако специалисты предупреждают – соловья тяжело поймать в объектив из-за его неприметности и скрытности. Именно поэтому птиц считают по голосам. Карточки учета соловьев будут принимать в парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Битцевский лес", "Тропарево", "Теплый Стан" и "Долина реки Сетунь", "Москворецкий", "Тушинский", "Покровское-Стрешнево", "Сокольники", "Измайлово", "Косинский". Все они будут в дальнейшем переданы в Союз охраны птиц России.