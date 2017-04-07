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Общество

Как выбрать кровельный материал

Фото: GLOBAL LOOK press/Arcaid
Способен ли тип кровельного материала повлиять на прирост веса животного? Оказывается, да. В Таиланде сделали неожиданное открытие.
прочитано 877 раз
Использование старого и проверенного шифера в качестве кровли на свинофермах благотворно влияет на прирост веса животных, выяснили фермеры. Серия интервью с представителями свиноводческих ферм Таиланда показала, что большинство предприятий отрасли использует кровельные материалы на основе хризотила. Он не только экономит средства фермерским хозяйствам, но и создает наиболее оптимальные условия для выращивания животных.

Свиноводство в Таиланде – одна из основных отраслей сельского хозяйства. Сегодня в стране насчитывается около 5 миллионов свиней и примерно 10 тысяч свиноводческих ферм. Животные содержатся в крытых сооружениях, размер ангаров составляет около 1000 квадратных метров.

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Кровельные материалы, содержащие хризотил, по мнению большинства представителей рынка, являются наиболее оптимальными для таких конструкций. Прежде всего, из-за капризного климата в Таиланде – там летом стоит сильная жара, а затем наступает продолжительный сезон дождей.

Низкая теплопроводность и устойчивость к коррозии в условиях постоянно высокой влажности, в сочетании с невысокой стоимостью, делают хризотилсодержащую кровлю наиболее популярной в отрасли. Такое покрытие отлично защищает и от шума при частых тропических ливнях, а также имеет наиболее долгий срок службы среди аналогов. Что важно, она также устойчива метану – обязательному атрибуту животноводческой фермы.

Однако наиболее значимым преимуществом шифера, по мнению ученых, является именно низкая теплопроводность – этот параметр влияет на рост и самочувствие свиней. Животные чрезвычайно чувствительны к перегреву, и температура окружающего воздуха влияет на период достижения свиньями товарного веса, их способность усваивать корма и приносить приплод.

Оказывается, при повышении температуры в помещении до +32,2 C, свиньи начинают терять вес, а время, необходимое для откорма, возрастает в четыре раза. Более высокая температура увеличивает период наращивания сала, что приводит к троекратному увеличению потребления кормов. Наиболее комфортная температура для выращивания свиней – от 15,6 C до 21,1 C.

Именно поэтому металлическая кровля для свиноводческих хозяйств не подходит: она сильно нагревается под солнцем и не обеспечивает нужного температурного режима. В теплом помещении свиньям требуется больше времени для набора необходимой массы. От этого возрастают экономические и временные затраты производителей, негативный эффект ощущают на себе и потребители: цена на продукцию неминуемо возрастает.

Если фермеры используют металлическую кровлю, то они вынуждены дополнительно устанавливать теплоизоляционные материалы или системы охлаждения, а это неизбежно приводит к финансовым потерям. Помимо этого, срок службы металлической кровли в условиях постоянной влажности и под воздействием выделяемого свиньями метана значительно сокращается.

7 апреля 2017, 10:23

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