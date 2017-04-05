Старушка-хохотушка сняла на видео издевательство над мужем

Веселая пожилая британка разыграла своего мужа, показав ему известный издевательский фокус. Благодаря своему чувству юмора и заразительному смеху пара прославилась в Сети.

Старушка решила показать своему мужу фокус. Положив монетку под бутылку с водой, она пообещала, что та окажется внутри после того, как она произнесет волшебные слова. Произведя необходимые "магические" манипуляции, женщина предложила мужу посмотреть сквозь горлышко, что произошло с монеткой.

Дальше произошло то, ради чего и существует этот фокус – ничего не подозревающему старичку, наклонившемуся к бутылке, "юмористка" выплескивает воду в лицо. После этого женщина заразительно хохочет, тем самым развеселив и свою "жертву".