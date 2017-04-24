Школьников в столице накормят по карточкам

В 2017 году во всех школах Москвы завершится внедрение информационной системы "Проход и питание" ("Москвенок"), сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Ей осталось оснастить около 80 учебных заведений и примерно 300 дошкольных учреждений.

Дети смогут воспользоваться системой через социальную карту учащегося, либо карточку или браслет "Москвенок". Родители в режиме реального времени узнают, когда ребенок пришел в школу и вышел из нее, что он покупал в буфете, передает сетевое издание m24.ru. Информация будет доступна в личном кабинете портала mos.ru и специальном приложении. Кроме того, можно настроить отсылку уведомлений.