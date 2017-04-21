Француз вошел в историю из-за огромного кия

Французский бильярдист Флориан Колер навсегда вошел в историю, попав в Книгу рекордов Гиннеса как человек, совладавший с самым большим кием. При помощи инструмента длиной 537 сантиметров он смог вогнать восемь шаров в лузы, передает Lenta.ru. Отметим, спортсмен поставил еще пять мировых рекордов, связанных с бильярдом.
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