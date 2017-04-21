Украина провела учения у границы с Крымом

В Херсноской области, в непосредственной близости от российско-украинской границы, прошли совсместные антитеррористические учения Государственной пограничной службы Украины и Службы безопасности Украины, передает Russia Today. Сообщается, что в маневрах приняли участие свыше 100 военных. На работу украинских контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом они не сказались.