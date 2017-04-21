Когда в Москве начнется сезон ремонта дорог

Сезонные дорожные работы стартуют на территории Москвы в ночь на субботу 22 апреля. "Плановый дорожно-ремонтный сезон продлится до середины октября", – цитирует "Комсомольская правда" официальный портал мэра столицы.

Работы будут вестись в ночное время с частичным ограничением движения автотранспорта по улицам. Менять асфальт начнут с участков прямого хода и развязок московского кольца, в том числе пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов и Рязанским проспектом.