Когда в Москве начнется сезон ремонта дорог

Сезонные дорожные работы стартуют на территории Москвы в ночь на субботу 22 апреля. "Плановый дорожно-ремонтный сезон продлится до середины октября", – цитирует "Комсомольская правда" официальный портал мэра столицы.
Работы будут вестись в ночное время с частичным ограничением движения автотранспорта по улицам. Менять асфальт начнут с участков прямого хода и развязок московского кольца, в том числе пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов и Рязанским проспектом.
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