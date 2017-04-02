Наследный принц Дубая вытащил застрявший в песке грузовик
На записи видно, что наследник эмира Дубая привлек для операции еще и трактор, однако даже с такой помощью вытащить многотонный грузовик, завязший в песках, удалось далеко не сразу. О самом принце известно, что он много времени и денег тратит на благотворительность, а также считается одним из самых завидных холостяков мира, передает РИА Новости.
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