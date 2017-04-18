Застегивающий штаны пухлый малыш насмешил соцсети

В Сети опубликовано видео, на котором пухлый мальчик безуспешно пытается застегнуть на себе джинсы. Милого ребенка уже больше недели обсуждают в социальных сетях.

Мама малыша некоторое время пытается подбодрить своего ребенка, однако через некоторое время также признает, что это невозможно. Смешную видеозапись с момента публикации в Facebook просмотрело уже более 15 миллионов человек.

Однако многие пользователи социальных сетей возмутились из-за поведения матери. "Мне одной кажется, что это ужасно?" – написала Эшли Вест. "Дети очень впечатлительны, мы должны прививать в них любовь к своему телу. Интересно, какие через несколько лет у этого ребенка будут проблемы с самооценкой из-за фигуры", – отметила она.