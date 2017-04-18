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Общество

ПВО Москвы подняли по тревоге

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Подразделения ПВО Москвы, в том числе зенитные ракетные системы С-300, С-400 "Триумф" и "Панцирь-С", подняты по тревоге в рамках проверки. В маневрах задействованы более тысячи человек и свыше 100 единиц вооружения и военной техники, передает РИА Новости.

Подразделения уже совершили марш в назначенные позиционные районы и заступили на боевое дежурство. Во время передислокации были отработаны действия при отражению диверсионно-разведывательных групп.

18 апреля 2017, 21:16

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