ПВО Москвы подняли по тревоге

Подразделения ПВО Москвы, в том числе зенитные ракетные системы С-300, С-400 "Триумф" и "Панцирь-С", подняты по тревоге в рамках проверки. В маневрах задействованы более тысячи человек и свыше 100 единиц вооружения и военной техники, передает РИА Новости.
Подразделения уже совершили марш в назначенные позиционные районы и заступили на боевое дежурство. Во время передислокации были отработаны действия при отражению диверсионно-разведывательных групп.
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