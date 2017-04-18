Дворняга попыталась "оживить" сбитого машиной друга
Инцидент, который очевидцы сняли на видео, произошел в городском округе Цюйчжоу в китайской провинции Чжэцзян. Месные жители рассказали, что хаски попал под машину случайно. Вторая собака осталась на проезжей части и более получаса пыталась вернуть своего друга к жизни.
Когда прохожие перенесли тело животного на тротуар, дворняга не оставила товарища и продолжала его "реанимировать", сообщает Daily Mail.
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