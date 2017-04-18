Змея атаковала мотоциклиста на дороге
К счастью, мужчине удалось резко свернуть в сторону и поднять ноги, чтобы избежать укуса, пишет Mashable. Вероятно, после инцидента змея попала под машину, которая ехала следом за мотоциклом. Необычное видео за день собрало более 136 тысяч просмотров.
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