Змея атаковала мотоциклиста на дороге

В Сети набирает бешеную популярность видео, снятое в Таиланде. На записи крупная змея атакует мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста.

К счастью, мужчине удалось резко свернуть в сторону и поднять ноги, чтобы избежать укуса, пишет Mashable. Вероятно, после инцидента змея попала под машину, которая ехала следом за мотоциклом. Необычное видео за день собрало более 136 тысяч просмотров.