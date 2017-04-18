Мужчина опубликовал признание жены в измене

Пользователь Сети опубликовал душераздирающее видео, на котором его жена признается в измене. Женщина в слезах рассказывает перед камерой о том, что встречалась с любовником, когда муж был на работе.

Судя по всему, автор видео намеренно записал признание жены на камеру, а затем из мести выложил его на всеобщее обозрение в Сеть, передает Life.ru. Как уточняет "рогонсец", жена изменяла ему с неким 40-летним Леонидом.

Плачущая изменщица признает свою вину и просит ее простить. Обманутый муж в свою очередь требует объяснить, что ее не устраивало в семейной жизни. Несмотря на пикантность ситуации, оператор сохраняет абсолютное спокойствие и разговаривает с предавшей его второй половинкой без крика и оскорблений.