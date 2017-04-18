Улицу в Москве назовут в честь партизанки Волошиной

Проектируемый проезд №6084 в Хорошевском районе на севере столицы переименуют в честь героини Великой Отечественной войны, партизанки Веры Волошиной, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Решение одобрила городская межведомственная комиссия по наименованию.

Во время Великой Отечественной войны Вера Волошина вместе с Зоей Космодемьянской воевали на подступах к столице, пишет газета "Известия". Немецкие захватчики убили ее в подмосковной деревне Головково. Долгое время о подвиге девушки было неизвестно.