Улицу в Москве назовут в честь партизанки Волошиной

Проектируемый проезд №6084 в Хорошевском районе на севере столицы переименуют в честь героини Великой Отечественной войны, партизанки Веры Волошиной, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Решение одобрила городская межведомственная комиссия по наименованию.
Во время Великой Отечественной войны Вера Волошина вместе с Зоей Космодемьянской воевали на подступах к столице, пишет газета "Известия". Немецкие захватчики убили ее в подмосковной деревне Головково. Долгое время о подвиге девушки было неизвестно.
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