Матвиенко посоветовала женщинам быть настойчивее

Валентина Матвиенко выступила на встрече с женщинами-учеными. По мнению спикера Совета Федерации, в Российской академии наук (РАН) существует выраженное гендерное неравенство, которое и порождает проблемы.

"Российская академия наук остается преимущественно мужской структурой. Женщин среди членов РАН менее 5%. Может быть, там и проблемы от этого…", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

При этом спикер подчеркнула, что прекрасный пол вносит существенный вклад в развитие науки. "Они составляют более 40% всех ученых страны, а в вузах трудится почти в два раза больше женщин, чем мужчин: 424 тысячи против 252 тысяч мужчин", – отметила Матвиенко.

При этом, по мнению представителя Совета Федерации, дамам значительно труднее пробиться на руководящие должности в науке и системе высшего образования. Кроме того, у женщин-ученых зарплата на 26% ниже, чем у их коллег-мужчин.

В связи с этим Матвиенко посоветовала представительницам слабого пола быть "понапористее, посмелее, понастойчивее". Кроме того, спикер подчеркнула, что на данный момент министерство науки и образования возглавляет женщина, а значит страна находится на пути к гендерному равенству.

Матвиенко также отметила, что прекрасный пол сейчас недостаточно вовлечен в сферу высоких технологий. По информации спикера, специалистов женского пола в этой области всего 25%.