Уборщик нелепо прервал прямой эфир
На опубликованных кадрах видно, как сначала работник сервисной службы резко появляется в кадре, а потом быстро падает и начинает ползти за декорации. Судя по всему, уборщик надеялся, что останется незамеченным, но его все равно увидели. Забавный ролик, который был размещен на сайте LiveLeak, посмотрели уже почти 40 тысяч раз.
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