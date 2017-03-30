Женщина узнала о смерти дочери из Facebook

Дебора Бирн из города Нортгемптон (Великобритания) узнала о смерти собственной дочери из Facebook. Трагедия произошла в прошлом году.

В ночь на 22 мая 21-летняя Броуган Уоррен, дочь Бирн, погибла в ДТП в результате лобового столкновения. Это случилось, когда она вместе с друзьями на машине возвращалась с вегетарианского фестиваля из города Бристоля.

Утром ее мать просматривала ленту новостей в Facebook и увидела сообщения о гибели дочери. Одно из сообщений гласило "ушедшая слишком рано", а один из товарищей девушки написал, что не может поверить в смерть подруги, передает The Daily Mail.

По словам Бирн, она долго не могла поверить в происходящее. Только после того, как ей пришло личное сообщение с соболезнованиями от друга дочери, ей пришлось принять страшную правду.

Парень объяснил, что Броуган погибла в "ужасающей аварии". Женщина вспоминает, что в этот момент начала кричать от обрушившегося на нее горя.

Однако семья все-таки решила для подтверждения информации обратиться в полицию. У местных стражей порядка данных о катастрофе не оказалось, поскольку автокатастрофа произошла в соседнем графстве. Лишь позже выяснилось, что вместе с девушкой погибли и трое ее друзей.

Отметим, жуткий случай произошел в США в середине марта 2017 года. Тогда мать девочки-подростка в течение трех часов наблюдала в Facebook за онлайн-трансляцией дочери, грозившей покончить жизнь самоубийством, сообщает The Daily Mirror.

Вместо того, чтобы успокоить ребенка, женщина провоцировала ее, намекая на то, что та желает привлечь к себе внимание. В результате ее дочь все-таки покончила с собой.