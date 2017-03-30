Женщина узнала о смерти дочери из Facebook

Как изменится жизнь россиян в апреле Убийство Дениса Вороненкова Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
Диана Шурыгина угодила в новый скандал
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
партнеры
Понедельник 3 апреля
Лента новостей
11:37
В Москве заботливый насильник вызвал своей жертве такси
11:35
Жена Прилучного поразила неподобающим видом
11:35
Звезда сериала "Мата Хари" подралась в музее Санкт-Петербурга
11:13
Последняя воля поэта Евтушенко
11:00
Овечкин устроил мордобой в матче НХЛ
10:57
Чапурин рассказал об уничтожении после гей-скандала
10:43
Десяткам тысяч водителей запретили садиться за руль
10:41
Воробей постигла участь Самойловой
10:29
Москвичи пожаловались на сильный запах сероводорода
10:26
Звезда "Дома-2" похвасталась новой квартирой
10:22
Житель Подмосковья убил сына одним ударом
10:17
Астрологический прогноз с 3 по 9 апреля
09:52
На севере Москвы мужчина зарезал собутыльника
09:17
Ксения Бородина: Такие слова – это просто позор!
09:14
Актер из "Маски-шоу" умер от рака
08:23
Мария Кожевникова спрятала живот за свободным платьем
08:18
Трамп объяснил конфуз на встрече с Меркель
08:01
Туман в Москве спровоцировал смертельное ДТП
07:50
Любовный гороскоп на апрель
01:20
Юный фаворит Волочковой оказался в детдоме
00:56
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
00:09
Елену Воробей задержали в аэропорту Киева
17:58
В Париже жестоко избили режиссера из России
17:48
В Москве собрались любители безумных татуировок
17:43
Бизнесвумен задушила любовника за ошибку в имени
17:20
ОНФ поможет избавиться от "убитых" дорог
17:17
География нарушений прав журналистов расширяется
16:48
Живодеры выбросили четырех кошек с 14 этажа
16:37
Свадебный кортеж устроил беспредел на дороге (видео)
16:24
Как сделать кружки и секции доступными для школьников
16:14
Известного ведущего избили в центре Москвы
15:50
Футболиста унизили из-за неудачного удара
15:28
Как платные парковки изменили Москву
14:57
В Подмосковье школьница выпала из окна во время селфи
14:48
Поющая в мини-шортах Бузова спровоцировала давку
14:19
Колумбийский футболист забил невероятный гол (видео)
14:04
На козырьке подъезда в Москве обнаружили тело женщины
13:49
Усэйна Болта застали в объятиях модели
13:15
61-летняя Лариса Удовиченко показала голые ноги
13:11
В квартире в центре Москвы нашли три трупа
13:03
Пухлая Семенович возмутила своим видом
12:31
Медиафорум ОНФ представил "Генеральную уборку"
12:29
У Бузовой нашли богатого любовника
11:56
Взрыв "газели" уничтожил две машины в Москве (видео)
11:42
Смотритель храма насмерть забил 20 прихожан
11:26
Больного Кузьмина срочно направили на обследование
10:47
Последние часы умершего от рака Евтушенко
10:19
США покрывают террористов в Ираке
10:00
Гениальная афера "полковника" Павленко
01:41
Юрий Розум пригласил звезду проекта "Лучше всех!" на фестиваль "Звездный"
01:07
Стилист превратил 67-летнюю Пугачеву в дерзкую девчонку
00:31
Березин о смерти Евтушенко: Мы до последнего надеялись на чудо
20:43
Три культовых стихотворения поэта Евтушенко
20:11
Поэт Евгений Евтушенко умер во сне
17:59
Самый короткий рейс в мире решили закрыть
17:41
Уборщик нелепо прервал прямой эфир (видео)
17:32
На Украине взорвали автомобиль "Дарта Вейдера"
17:09
В России начался весенний призыв
16:46
Клоуны оккупировали Дворцовую площадь в День дурака
16:22
На "злую" Тарасову набросились за критику Ковтуна
15:50
Эдгард Запашный уволил брата из цирка
15:41
У Курил произошло землетрясение
15:16
Киев сделал новое заявление по "Евровидению"
14:48
"Принц" на коне сделал предложение москвичке (видео)
14:25
В Чечне поймали участника нападения на часть Росгвардии
13:59
СПЧ: дети – не стройматериал для баррикад
13:57
Васильевой вернули арестованные миллионы
13:32
Малахов показал страстные танцы с Бузовой (видео)
13:10
В Москве обокрали звезду "Дома-2" Вику Романец
13:09
Как помочь глазам
12:59
Дина Гарипова познакомилась с Хрюшей
12:40
На юго-западе Москвы случилась массовая авария
12:35
Виновником скандала Тарасова со сборной оказался автодилер
12:13
В Петербурге водитель сбил трех пешеходов
12:01
Cмешные и страшные истории про зубы
11:50
На севере Москвы на мужчину набросились с ножом
11:42
МИД в День дурака высмеял истерики Запада
11:30
Dni.Ru завоевывает рынок интернет-СМИ
11:11
Трамп оконфузился на церемонии в Белом доме (видео)
10:55
Ноутбуки на животе опасны для здоровья
10:45
Боярский обматерил "Лозу"
10:34
Украинские боты стоят за призывом выйти на Красную площадь
10:27
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
10:13
Чемпионке Медведевой мешали тараканы
10:02
Вместо Самойловой на "Евровидение" послали Шурыгину
23:20
Сколько депутаты тратят на благотворительность
22:06
Лидер A'STUDIO открывает новые имена в музыке
22:00
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд
21:52
Голый житель Тольятти выжил после падения с балкона (видео)
21:46
Mercedes протаранил семь машин в Подмосковье
21:34
Странное откровение хоккеиста Радулова
21:31
Мужчина попал под поезд в Москве
21:17
Савченко предсказала Порошенко страшную судьбу
21:14
Высоцкая показала повзрослевшего сына
21:13
Женщина сняла падение горничной из окна вместо помощи
21:05
Почему женщины соглашаются на беспорядочный секс
20:58
Ограбление со стрельбой произошло в центре Москвы
20:52
Евгений Евтушенко госпитализирован в тяжелом состоянии
20:39
Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля
20:27
Трогательная история дружбы суслика и овчарки
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вместо Самойловой на "Евровидение" послали Шурыгину
Людмила Путина улетела из России с молодым мужчиной
Стилист превратил 67-летнюю Пугачеву в дерзкую девчонку
Поющая в мини-шортах Бузова спровоцировала давку
Киев сделал новое заявление по "Евровидению"
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Общество

Женщина узнала о смерти дочери из Facebook

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Дебора Бирн из города Нортгемптон (Великобритания) узнала о смерти собственной дочери из Facebook. Трагедия произошла в прошлом году.
прочитано 3483 раза

В ночь на 22 мая 21-летняя Броуган Уоррен, дочь Бирн, погибла в   ДТП в результате лобового столкновения. Это случилось, когда она вместе с друзьями на машине возвращалась с вегетарианского фестиваля из города Бристоля.

ПО ТЕМЕ

Москвичка узнала из соцсетей о планах сына по ее убийству

Как пережить смерть детей

В России резко выросло число самоубийств

Утром ее мать просматривала ленту новостей в Facebook и увидела сообщения о гибели дочери. Одно из сообщений гласило "ушедшая слишком рано", а один из товарищей девушки написал, что не может поверить в смерть подруги, передает The Daily Mail.

По словам Бирн, она долго не могла поверить в происходящее. Только после того, как ей пришло личное сообщение с соболезнованиями от друга дочери, ей пришлось принять страшную правду.

Парень объяснил, что Броуган погибла в "ужасающей аварии". Женщина вспоминает, что в этот момент начала кричать от обрушившегося на нее горя.

Однако семья все-таки решила для подтверждения информации обратиться в полицию. У местных стражей порядка данных о катастрофе не оказалось, поскольку автокатастрофа произошла в соседнем графстве. Лишь позже выяснилось, что вместе с девушкой погибли и трое ее друзей.

Отметим, жуткий случай произошел в США в середине марта 2017 года. Тогда мать девочки-подростка в течение трех часов наблюдала в Facebook за онлайн-трансляцией дочери, грозившей покончить жизнь самоубийством, сообщает The Daily Mirror. 

Вместо того, чтобы успокоить ребенка, женщина провоцировала ее, намекая на то, что та желает привлечь к себе внимание. В результате ее дочь все-таки покончила с собой.

Автор: Людмила Фоканова30 марта 2017, 19:58

комментарии

Политика

МИД в День дурака высмеял истерики Запада
Трамп оконфузился на церемонии в Белом доме (видео)
Сколько депутаты тратят на благотворительность
Руководство ЕС намерено поддержать развал США

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Мата Хари" подралась в музее Санкт-Петербурга
Родственник Максаковой: Год прошел весело!
Чапурин рассказал об уничтожении после гей-скандала
Воробей постигла участь Самойловой

Проишествия

Известного ведущего избили в центре Москвы
Бизнесвумен задушила любовника за ошибку в имени
Смотритель храма насмерть забил 20 прихожан
Женщина сняла падение горничной из окна вместо помощи

Lifestyle

Последняя воля поэта Евтушенко
Актер из "Маски-шоу" умер от рака
Березин о смерти Евтушенко: Мы до последнего надеялись на чудо
Три культовых стихотворения поэта Евтушенко
Шоу-бизнес

Юный фаворит Волочковой оказался в детдоме

Звезды отметили Всемирный день добрых дел
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды

Фигуристку осудили за "банный портрет" и сравнили с Ольгой Бузовой
Шоу-бизнес

Чапурин рассказал об уничтожении после гей-скандала

Известный дизайнер дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Мата Хари" подралась в музее Санкт-Петербурга

Охранник не смог сдержать эмоций от слов актрисы

Гороскоп

Астрологический прогноз с 3 по 9 апреля
Любовный гороскоп на апрель
Dni.Ru завоевывает рынок интернет-СМИ
Кто стоит за Чубайсом

Фоторепортажи

Жена Прилучного поразила неподобающим видом
Мария Кожевникова спрятала живот за свободным платьем
В Москве собрались любители безумных татуировок
Клоуны оккупировали Дворцовую площадь в День дурака

Спорт

Усэйна Болта застали в объятиях модели
Футболиста унизили из-за неудачного удара
На "злую" Тарасову набросились за критику Ковтуна
Колумбийский футболист забил невероятный гол (видео)

Регионы

Мечтавшую стать моделью пермячку превратили в путану
Власти Петербурга обещают еще семь лет зловония
Девочка обокрала мебельный магазин в Туле
Подробности смертельной аварии у аэропорта Домодедово
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru