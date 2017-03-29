Биологический отец благотворно влияет на ребенка

Британские ученые установили, что биологический отец лучше влияет на ребенка, чем отчим. Дети, выросшие в изначально счастливой и полноценной семье, становятся более успешными в жизни.

Исследователи пронаблюдали за 20 тысячами детей, воспитанных в том числе и одинокими матерями. Ученых интересовали такие жизненные показатели ребенка, как интеллект, социальная адаптированность и физическое здоровье.

По результатам анализа специалисты выяснили, что наличие в семье биологического отца благотворно влияет на успеваемость ребенка в образовательных учреждениях. Также эксперты установили, что дети в таких семьях рождаются более здоровыми, сообщает "Газета.ru".

Примечательно, что в тех парах, где мать-одиночка вновь сходилась с биологическим отцом ребенка, дети достигали тех же показателей, что и выходцы из изначально полных семей. В то же время появление в семье отчима, равно как и отсутствие отца как такового, впоследствии приводит ребенка к трудностям на работе и в учебе. Также ученые утверждают, что такие дети более склонны к преступлениям.

Ситуация не нормализуется даже в том случае, если появление отчима улучшает финансовое положение семьи. Ребенок все равно вынужден приспосабливаться к новым условиям, что негативно влияет на его дальнейшее развитие.

Так бесит биологический отец который меня вообще не знает и пытается нравоучить — спенсер. (@louis_me0w) 10 марта 2017 г.

Отметим, что отношения между детьми и их новыми родителями далеко не всегда складываются успешно. Напомним, в августе 2016 года житель Донецкой области до смерти избил цепью полуторагодовалого сына своей 16-летней супруги. Мать ребенка пыталась выгородить возлюбленного, но следователям удалось установить вину подозреваемого.