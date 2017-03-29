Упрямая женщина родила сына после 11 дочерей

Перед тем, как родить сына, жительница Индии произвела на свет 11 девочек. Как пояснила многодетная мать, причина желания иметь мальчика – социальная стигматизация.

Ребенок появился на свет на свет в индийской деревне Куркенахалли, штат Карнатака. Как рассказала 40-летняя Багьямма, они с мужем очень хотели сына, однако у них одна за другой рождались девочки.

В индийском обществе приветствуется рождение мальчиков, подчеркивает 45-летний отец многочисленного семейства. Из-за этого своеобразного социального стереотипа они с женой не оставляли попыток родить сына. Супруги занимаются разведением овец, поэтому их дети ни в чем не нуждаются, передает Mirror.

Две взрослые дочери Багьяммы, которым 20 и 17 лет, уже работают. 15-летняя девочка недавно окончила школу, а 11-летняя, 9-летняя и 7-летняя еще учатся. Самые маленькие, которым по четыре года, ходят в детский сад. К сожалению, восьмая и пятая по счету дочери супругов скончались из-за осложнений при родах.

Отметим, что в Индии не рады появлению на свет девочек. Для семьи это всегда обуза, ведь им сложно найти работу, а значит – трудно помочь родителям материально. Поэтому с развитием ультразвуковой диагностики в стране начался бум селективных абортов.

Узнав, что будет девочка, женщины стремятся прервать беременность. Правительство активно пытается бороться с этой порочной практикой. В частности, сейчас врачам запрещено называть родителям пол ребенка до его рождения. Тем не менее в обществе по-прежнему сохраняется половая стигматизация.