Создана самая удобная бутылка для вина
Такую форму бутылки физик Даниэль Перлман разрабатывал три года, сообщает сайт Брандейского университета. Вместе с инженером Грегом Видбергом ученый создал сосуд с небольшим желобком вокруг горлышка. Благодаря ему капли не стекают по бутылке и все вино попадает в бокал.
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