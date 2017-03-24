Создана самая удобная бутылка для вина

Ученый из Брандейского университета в США создал идеальную форму винной бутылки. Сосуд не оставляет потеков.

Такую форму бутылки физик Даниэль Перлман разрабатывал три года, сообщает сайт Брандейского университета. Вместе с инженером Грегом Видбергом ученый создал сосуд с небольшим желобком вокруг горлышка. Благодаря ему капли не стекают по бутылке и все вино попадает в бокал.