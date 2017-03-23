Полиция ищет помощника убийцы Вороненкова

Правоохранительные органы Украины объявили в розыск сообщника убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Предположительно, речь идет о человеке, который привез преступника на автомобиле в центр Киева.

Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, передает "Газета.ru". "Информация по этому вопросу является тайной следствия", – заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".