Вороненкову угрожали перед смертью

Убийство Дениса Вороненкова В Москву возвращаются морозы Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
партнеры
Понедельник 27 марта
Лента новостей
14:55
О чем нельзя шутить с мужчинами
14:47
Любовница переживает из-за разрыва Носика с женой
14:29
Миллионы европейцев останутся без домов из-за наводнения
14:27
Турция откроет въезд россиянам по внутренним паспортам
13:55
Автомобиль "Волга" хотят вновь запустить в производство
13:49
Российский физик раскрыл загадку звуковых волн
13:45
Кремль обвинил организаторов митингов в подкупе школьников
13:26
Ведущая "Первого" об особенной дочке: Мы научились быть счастливыми
13:23
"Путин" и "Кадыров" устроили НАТО взбучку
13:21
Громкий скандал Тарасова получил продолжение
13:12
Сериал "Ходячие мертвецы" продлили на 20 лет
12:30
Ушел из жизни легендарный футболист "Динамо"
12:15
Жестокая драка школьниц из-за мальчика попала на видео
12:05
Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
12:04
В Коми туристы нашли тело пропавшего священника
11:52
Володин и Аграмунт развивают контакты в рамках ПАСЕ и ОДКБ
11:48
"Босс-молокосос" с Бондарчуком бьет рекорды проката
11:38
Под Москвой избили 87-летнего ученого-ракетчика
11:21
Люди Порошенко подозрительно быстро приехали к трупу Вороненкова
11:17
Звезду "Дома-2" не узнают после операций
11:16
Киев обвинил Белый дом в срыве встречи Порошенко и Трампа
11:04
Сгонявший вес боксер умер на тренировке
10:49
Построенные Батуриной элитные дома возле МГУ хотят снести
10:36
Что стало с лицом Юлии Началовой
10:28
Астрологический прогноз с 27 марта по 2 апреля
10:27
Британия напугана новой российской ракетой
10:10
Жуткие последствия приема виагры
10:09
Как добрый мультфильм "Маша и медведь" превратили в угрозу
09:49
Первое общее фото Тарасова и Костенко
09:40
Водительские права будут выдавать по-новому
09:16
Ту-154 рухнул в Сочи из-за спешки пилотов
09:14
Стритрейсеров хотят сажать на 5 лет
09:06
Максакова выдвинула ультиматум матери
09:05
Голосистый попугай спел дуэтом сам с собой (видео)
08:41
Киев поставили на место в скандале с "Евровидением"
08:35
Группа "На-На" устроила потасовку на подиуме
08:19
Снежный апокалипсис охватил Москву
08:18
Эрдоган ввел огромные пошлины на российские продукты
07:55
В центре Москвы перевернулась скорая (видео)
20:44
Немецкие бизнесмены не боятся украинских санкций
18:33
Московскую полицию похвалили за профессионализм
17:48
В Башкирии лоб в лоб столкнулись два поезда
17:36
Как россиянки покорили красотой мир керлинга
17:10
Почему пропадает Владимир Путин
16:27
Юные футболисты сразились за путевки в спортивный лагерь
16:25
На "Евровидение" предложили отправить Савченко
16:14
Украине грозит остановка всех АЭС
15:51
Максакову уговаривают вернуться в Россию
15:17
Малахов рассказал о тайном ребенке Вороненкова
15:05
Грузовик протаранил толпу школьников (видео)
14:51
Россиянки впервые взяли серебро на ЧМ по керлингу
14:21
Тарасов оправдался за скандал со сборной России
13:56
В подъезде на севере Москвы подожгли человека
13:45
Полиция предупредила участников несанкционированной акции в Москве
13:42
Россия отказалась отчитываться перед НАТО
13:30
Немецкие политики прибыли в Крым
13:15
В квартире на севере Москвы произошел пожар
13:02
В Европе настаивают на участии Самойловой в "Евровидении"
12:53
В Москву возвращаются февральские морозы
12:30
Шукшина попала в центр беспорядков в Лондоне
12:21
В Москве потребовали наказать сторонников Навального
12:05
В Москве ответили на предложение заменить Самойлову
11:50
Как банда гастролеров два года шиковала в Ялте
11:39
На МКАД опрокинулась фура с шоколадом (видео)
11:32
В Париже обсудили российско-американские отношения
11:26
Россиянам хотят разрешить отказаться от манту
11:00
Стоцкая раскрыла пол будущего ребенка
10:33
У Бузовой появился тайный поклонник
10:10
Киев поставил условие Москве для участии в "Евровидении"
09:58
Овдовевшая Максакова выйдет замуж за иностранца
22:26
Тарасов сделал скандальное заявление о сборной России
21:00
Москвич рискнул жизнью ради тонущей собаки
19:09
Водонаеву распекли за критику толстушек
18:28
В Москве похолодает до минус 9
18:15
На похоронах Вороненкова объявили о концерте Максаковой
17:53
Толпа журналистов проводила Вороненкова в последний путь
17:37
Кончаловский закрутил роман с юристом
17:31
Когда в Москве запустят новую ветку метро
16:57
Вороненкова похоронили на кладбище для бандитов
16:15
Николай Басков похудел на четыре размера
15:28
В ДТП с детьми в Подмосковье погибли два родных брата-боксера
14:52
Страны ЕС перегрызлись из-за российского газа
14:00
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
13:23
Киркоров хочет улететь с Козловским в космос
13:21
В Петербурге открылся слет "В единстве наша сила"
12:56
На юго-востоке Москвы мужчина зарезал собственного отца
12:39
Людмила Максакова потеряла дочь
12:06
Трое детей погибли в жутком ДТП в Подмосковье
11:27
В пьяной ссоре москвич изрезал ножом двоих братьев
11:13
Болтливому Саакашвили дали новую работу на Украине
11:04
Одну из станций Московского метрополитена закрыли на год
10:54
Найдена самая красивая бабушка в мире
10:45
47-летний педофил приставал к подростку возле метро в Москве
10:35
Максакова впервые высказалась об убийстве Вороненкова
10:19
В центре Москвы произошла поножовщина
10:08
Пластический хирург рассказал об операциях Алентовой
10:05
Москвич в женском платье выпал из окна 9-го этажа
07:46
Юный поклонник приготовил Бузовой царский подарок
22:00
Пилот Ту-154 разбил самолет во власти иллюзий
21:54
Кокорин купил новый BMW в день лишения прав
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова оконфузилась на отпевании мужа
На похоронах Вороненкова объявили о концерте Максаковой
Максакова выдвинула ультиматум матери
Людмила Максакова потеряла дочь
Малахов рассказал о тайном ребенке Вороненкова
Максакову уговаривают вернуться в Россию
Происшествия

Вороненкову угрожали перед смертью

Денис Вороненков. Фото: vk.com/denisvoronenkov
За месяц до убийства в центре Киева бывшего депутата Госдумы России Денису Вороненкову угрожали в Сети. Его предупреждали, что он будет найден мертвым.
прочитано 8070 раз

В своем аккаунте с Twitter Вороненков 19 декабря написал: "Сначала сбитый летчик! Теперь посол РФ. Что дальше?". Среди комментариев под этим постом оказались угрозы расправой.

ПО ТЕМЕ

Вороненков написал предсмертное письмо

На Украине назвали виновных в убийстве Вороненкова

Кто убил Дениса Вороненкова

 В Киеве убили Дениса Вороненкова

Сюжеты В Киеве убили Дениса Вороненкова

Денис Николаевич Вороненков

Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

"А дальше тебя найдут мертвым в Киеве. Ибо коммуняку на гиляку!", – написал один из пользователей. Другой злобный комментатор заявил, что Вороненков "сдохнет в русофобском Киеве". 

В свою очередь генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Петрулевич заявил, что Киев дал гарантии безопасности Денису Вороненкову, передает украинское издание "Гордон". По его словам, российский депутат предложил Киеву свои услуги. "Ему за это дали украинское гражданство", – объяснил генерал СБУ.

"Действующий депутат Госдумы в октябре 2016 года переезжает жить в Украину. Такого человека, естественно, просто так никто сюда не впустит. С ним вели переговоры на уровне первых лиц государства", – говорит Петрулевич. "Если он приехал, значит, ему дали серьезные гарантии в обмен на показания против Януковича и высшего руководства России", – резюмировал он.


Напомним, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. Также серьезные ранения получил его охранник. Киллер скончался на операционном столе в больнице, куда был доставлен с места происшествия. 

Трагедия произошла на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер-палас". Преступник выстрелил в бывшего депутата не менее семи раз. Киевская полиция говорит о заказном характере преступления.

Как писали Dni.ru, согласно данным украинской генпрокуратуры, сначала Денис Вороненков собирался на встречу с бывшим коллегой, экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Затем он должен был отправиться в военную прокуратуру, где собирался дать показания по делу о государственной измене бывшего украинского президента Виктора Януковича.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

В Кремле прокомментировали расстрел в центре Киева экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, убийство человека всегда является трагедией.

Автор: Людмила Фоканова23 марта 2017, 20:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

567

комментарии

Политика

Слезливый Порошенко спешит броситься к ногам Трампа
Почему пропадает Владимир Путин
Россия отказалась отчитываться перед НАТО
На Украине обрадовались нападениям ИГ в Чечне

Шоу-бизнес

Любовница переживает из-за разрыва Носика с женой
Беркова рассказала о свадьбе со Стояновым
Ольга Бузова – своему прошлому: Горите в аду!
Ведущая "Первого" об особенной дочке: Мы научились быть счастливыми

Проишествия

Странные ошибки охранника Вороненкова
Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова
Максаковой угрожает смертельная опасность
Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова

Lifestyle

Турция откроет въезд россиянам по внутренним паспортам
Сериал "Ходячие мертвецы" продлили на 20 лет
"Босс-молокосос" с Бондарчуком бьет рекорды проката
Как добрый мультфильм "Маша и медведь" превратили в угрозу
Шоу-бизнес

Максакова выдвинула ультиматум матери

Оперная дива считает жестокие слова родительницы "запредельными"
Общество

Ту-154 рухнул в Сочи из-за спешки пилотов

Закрылки были убраны на шесть секунд раньше положенного времени
Политика

Киев обвинил Белый дом в срыве встречи Порошенко и Трампа

Власти Украины сообщили о том, что дата переговоров президентов до сих пор не назначена
Шоу-бизнес

Любовница переживает из-за разрыва Носика с женой

Певица Анастасия Крайнова прокомментировала отношения с актером

Гороскоп

Астрологический прогноз с 27 марта по 2 апреля
Овдовевшая Максакова выйдет замуж за иностранца
Невеста родит ребенка Вадиму Казаченко
Новая женщина в жизни Разина

Фоторепортажи

Группа "На-На" устроила потасовку на подиуме
Как россиянки покорили красотой мир керлинга
Толпа журналистов проводила Вороненкова в последний путь
Найдена самая красивая бабушка в мире

Спорт

Громкий скандал Тарасова получил продолжение
Когда Аделина Сотникова вернется в спорт
Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)

Регионы

Жестокая драка школьниц из-за мальчика попала на видео
В ДТП с детьми в Подмосковье погибли два родных брата-боксера
Трое детей погибли в жутком ДТП в Подмосковье
Штурм террористами воинской части в Чечне попал на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru