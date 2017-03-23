Вороненкову угрожали перед смертью

За месяц до убийства в центре Киева бывшего депутата Госдумы России Денису Вороненкову угрожали в Сети. Его предупреждали, что он будет найден мертвым.

В своем аккаунте с Twitter Вороненков 19 декабря написал: "Сначала сбитый летчик! Теперь посол РФ. Что дальше?". Среди комментариев под этим постом оказались угрозы расправой.

"А дальше тебя найдут мертвым в Киеве. Ибо коммуняку на гиляку!", – написал один из пользователей. Другой злобный комментатор заявил, что Вороненков "сдохнет в русофобском Киеве".

В свою очередь генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Петрулевич заявил, что Киев дал гарантии безопасности Денису Вороненкову, передает украинское издание "Гордон". По его словам, российский депутат предложил Киеву свои услуги. "Ему за это дали украинское гражданство", – объяснил генерал СБУ.

"Действующий депутат Госдумы в октябре 2016 года переезжает жить в Украину. Такого человека, естественно, просто так никто сюда не впустит. С ним вели переговоры на уровне первых лиц государства", – говорит Петрулевич. "Если он приехал, значит, ему дали серьезные гарантии в обмен на показания против Януковича и высшего руководства России", – резюмировал он.

@DenisVoronenkov а дальше тебя найдут мёртвым в Киеве. Ибо коммуняку на гиляку! — Animal Lover (@wormcrack) 14 февраля 2017 г.

Напомним, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. Также серьезные ранения получил его охранник. Киллер скончался на операционном столе в больнице, куда был доставлен с места происшествия.



Трагедия произошла на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер-палас". Преступник выстрелил в бывшего депутата не менее семи раз. Киевская полиция говорит о заказном характере преступления.

Как писали Dni.ru, согласно данным украинской генпрокуратуры, сначала Денис Вороненков собирался на встречу с бывшим коллегой, экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Затем он должен был отправиться в военную прокуратуру, где собирался дать показания по делу о государственной измене бывшего украинского президента Виктора Януковича.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

В центре Киева застрелен депутат Госдумы Вороненков.

Первые фото с места происшествия pic.twitter.com/sGQ54gmMPF — Николай Зубов (@zubovnik) 23 марта 2017 г.

В Кремле прокомментировали расстрел в центре Киева экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, убийство человека всегда является трагедией.