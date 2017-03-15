Адмирал США продавал родину за оргии

Очередной секс-скандал разразился в армии США. Адмирал ВМС и еще семь офицеров обвиняются в получении взяток в виде услуг проституток в обмен на предоставление секретных данных.

Резонансное преступление пресса уже окрестила как "дело Толстого Леонарда". Следователи выяснили, что контр-адмирал разведки ВМС Брюс Лавлесс и еще семь офицеров продавали секретные данные сингапурскому бизнесмену Леонарду Френсису, благодаря которым тот мог заключать контракты на десятки миллионов долларов.

Взамен военные получали от предпринимателя дорогие подарки, выпивку и вечеринки с участием проституток, передает Washington Post со ссылкой на документы федерального суда в Сан-Диего, штат Калифорния. Помимо Брюса Лавлесса, в оргиях участвовали три отставных капитана – Дэвид Лаусман, Дональд Хорнбек и Дэвид Ньюленд, капитан Джеймс Долан, полковник морской пехоты в отставке Энрико де Гузман, коммандер ВМС Стивен Ф. Шедд, а также уорент-офицер Роберт Горсак.

Среди подарков от коммерсанта значатся часы за 25 тысяч долларов, сигары по две тысячи долларов за коробку, коньяк стоимостью две тысячи долларов за бутылку. Также Френсис устраивал своим информаторам многодневные секс-вечеринки в дорогих отелях. На одной из таких оргий было выпито шампанского на 50 тысяч долларов. В качестве обвиняемых по делу проходят 27 человек, под подозрением оказались более 200, отметили прокуроры.

Ранее сообщалось о скандале в Корпусе морской пехоты США. Военные подозреваются в распространении эротических фотографий коллег-женщин в соцсети Facebook. По этому делу проводится внутреннее расследование.



