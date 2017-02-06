Американская армия превратилась в потешные войска

Большинство американских истребителей палубной авиации не могут летать. Журналисты выяснили шокирующие подробности плачевного состояния боевых самолетов и вертолетов.

Почти две трети палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet и Super Hornet не могут летать. Треть боевых самолетов находятся на техническом обслуживании, еще 35% превратились в бесполезную груду железа в ожидании необходимых запчастей. Причина банальна – нехватка денег на ремонт.

По данным ВМС США, не могут летать более половины (1,7 тысячи единиц) всех воздушных судов, относящихся к военно-морскому флоту, — боевые, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты, пишет издание Defense News.

Накануне выяснилось, что британский морской флот не готов отразить возможный удар России. Эскадренные миноносцы типа 45 Daring, которые используются Вооруженными силами Британии, оказались не в силах противостоять российским подлодкам. Виной тому халатность при проектировании военных кораблей.

Когда-то ВМС Великобритании считались самыми сильными в мире. Теперь, по мнению контр-адмирала Криса Парри, эскадренные миноносцы, которые должны противостоять российским подлодкам – грохочущая груда металлолома, которая может быть обнаружена на расстоянии ста морских миль.

"Они невероятно шумят, грохочут будто ящики с гаечными ключами! Какой вообще смысл вкладывать деньги в противоракетную оборону, если эсминец может быть потоплен услышавшей его издали подлодкой?" – возмущается военный.

Также накануне СМИ сообщили о серьезной бреши в обеспечении безопасности Терезы Мэй. Оказывается, самолет премьер-министра Великобритании на прошлой неделе летел из Вашингтона в Анкару с включенным транспондером – устройством, позволяющим определить местонахождение воздушного судна, написала газета Mail on Sunday.





Специалисты полагают, что благодаря данным, передаваемым устройством, за передвижением воздушного судна в интернете могут следить террористы. В открытом доступе в Сети можно узнать высоту, направление и скорость воздушного судна с включенным транспондером.