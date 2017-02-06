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У Кара-Мурзы нашли неизвестное вещество
Евгения Кара-Мурза рассказала об улучшении состояния здоровья ее мужа. Согласно некоторым данным, он находился в коме. "У него заработал мочевой пузырь, почки снова начали отсеивать кровь", – цитирует "Интерфакс" супругу координатора "Открытой России".Позже стало известно мнение врачей на счет причин столь тяжелого состояния больного.
"Владимиру Кара-Мурзе-младшему врачи поставили диагноз "острая интоксикация неустановленным веществом". Об этом сообщает супруга Владимира Евгения", – говорится в сообщении на сайте "Открытой России". Что за неизвестное вещество было обнаружено в крови у Кара-Мурзы не уточняется.
Отметим, развитие симптомов сильно напоминает случившееся в 2015 году, когда Владимир Кара-Мурза также был госпитализирован в тяжелом состоянии. "По сути, дежа вю, начало клинической картины такое же, как и в прошлый раз. Причины неясны. Если в прошлый раз они высказывали предположение, что он одновременно принимал два лекарства, то сейчас он их не принимает", – рассказал адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров.
Кара-Мурза очень крепкий. Верю и надеюсь, что у него получится и во второй раз https://t.co/E7PJnYS292— Nikolay Kasyan (@nik_kassian) 6 февраля 2017 г.
Ранее Владимир Кара-Мурза – старший пояснил причину госпитализации сына. "Владимир очень переутомился: последнюю неделю практически не отдыхал и готовил фильм, посвященный Борису Немцову", – заметил он.
Кара-Мурза – старший опроверг информацию о том, что сына могли отравить: "Врачи так не думают, и я тоже. Если бы в этот раз кто-то хотел его "замочить", его не дали бы довезти до реанимации".
Да что он жрёт то, этот ваш Кара-Мурза, что вечно чем-то травится?!!#КараМурзаХватитЖратьПросрочку— Прошлогодний Лимонад (@pglimonad) 2 февраля 2017 г.
Напомним, в мае 2015 года Кара-Мурзу – младшего госпитализировали с диагнозом "острая почечная недостаточность", после чего ввели в состояние медикаментозного сна. После выписки он уехал за границу на реабилитацию и вернулся через несколько месяцев. В январе 2016 года политик получил результаты медицинской экспертизы: в организме была значительно превышена максимально допустимая концентрация тяжелых металлов нескольких видов.
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