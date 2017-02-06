Балерина станцевала на пешеходном переходе в Москве

Необычный инцидент произошел сегодня в Первом Боткинском проезде на севере столицы. Водители и пешеходы были удивлены внезапным появлением на зебре балерины в пачке.

Пока горел красный сигнал светофора, девушка немного подготовилась к выступлению и размялась. Как только загорелся зеленый свет, балерина встала на пуанты и в танце пересекла проезжую часть, сообщает Life.ru.

По словам очевидцев, это выглядело так, словно девушка сделала это на спор. Они отмечают, что сразу же после выступления уличную танцовщицу встретили друзья, которые со смехом накинули на балерину теплую шубку и увели с зебры во двор.