Определен главный фактор здоровья зубов

Эксперт по вопросам политики в области здравоохранения из Бостонского университета Бренда Хитон заявила, что семья и друзья подталкивают человека к тому или иному образу заботы о гигиене ротовой полости. Индивид перенимает у них или развивает вместе с ними определенные привычки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Американскую ассоциацию содействия развитию науки.

В частности, семья прививает человеку привычку чистить зубы определенное число раз в день. Друзья, в свою очередь, могут быть носителями культуры распития сахаросодержащих напитков, что негативно сказывается на состоянии зубов.

Команда Бренды Хитон сделала свои выводы на основании опроса более 200 женщин, проживающих на территории бостонского жилищного объединения. Суммарно респонденты указали примерно на тысячу человек, так или иначе оказавших значительное влияние на культуру ухода за полостью рта.

"К нам пришла в голову мысль, что мотивы поведения, которые мы исследуем, могут лежать за рамками индивидуальности", – заявила Бренда Хитон. Она отметила, что это исследование не поможет в лечении заболеваний полости рта, однако может помочь в их профилактике.

