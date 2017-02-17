Об уровне стресса расскажут волосы
Ученые представили свою работу в журнале Metabolic Brain Disease. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ), пишет "Газета.ru"
"В соответствии со сформулированной нами рабочей гипотезой, патогенез депрессивных расстройств тесно связан с неспособностью пациента адекватно реагировать на стресс. Исследование позволяет не только понять закономерности развития депрессии, но и оценить состояние пациента и эффективность его лечения", – пояснила руководитель гранта РНФ, доктор биологических наук Наталия Гуляева.
Известно, что когда человек переживает стресс, у него резко повышается уровень гормона кортизола в крови. Однако трудность диагностики этого состояния в том, что этот гормон подвержен существенным колебаниям в течение дня.
Теперь российские биологи разработали и испытали на практике новый метод неинвазивной (без проникновения внутрь организма) диагностики уровня кортизола. Ученые обратили внимание на то, что именно волосы сохраняют всю информацию о человеке, в том числе и его гормональный статус.
Тогда биологи провели исследование, замерив уровень стресса у двух десятков женщин, страдающих тяжелой формой депрессии, и у такого же количества здоровых женщин. Оказалось, что в волосах у испытуемых из экспериментальной группы уровень кортизола гораздо ниже, чем у подопытных из контрольной.
А анализ крови показал противоположный результат – уровень кортизола был выше у депрессивных пациенток. Как пояснила Гуляева, это указывает на подавление гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы у женщин с депрессией, что и лежит в основе нарушенной реакции на стресс. Ученые считают, что новая методика тестирования уровня стресса по волосам позволяет не только диагностировать наличие депрессии, но и может помочь в дальнейшей разработке методов ее лечения.
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