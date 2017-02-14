Цыган-трансвестит Рита обманула продавщицу на 38 тысяч

Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию.

Под конец рабочего дня в магазин вошли две женщины цыганской внешности, сообщает пресс-служба главного управления регионального отделения МВД. Одна из них после покупки "увидела" наложенную на продавщицу сильную порчу и предложила ей свою помощь в излечении за определенную сумму.

Вместе с переодетым цыганом, представившимся Ритой, сотрудница магазина спустилась в подсобное помещение. За несколько минут трансвестит провел магический ритуал, для которого ему понадобился волос "проклятой". Он пообещал, что в ближайшие дни к продавщице обязательно вернутся деньги, здоровье и удача.

За свои услуги цыган забрал из магазина кассу в 38 тысяч рублей. Кассирша также отблагодарила трансвестита, отдав ему часть продуктов бесплатно. На следующий день продавщица поняла, что ее обманули, и отправилась в полицию.

"Изучив съемки с камер видеонаблюдения, установленных в торговой организации, оперативники уголовного розыска сразу выяснили, что за образом цыганки скрывался 26-летний мужчина без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления, и его характерным "почерком" было переодевание в женскую одежду", – сообщает пресс-служба ведомства. Представитель регионального отделения также отметил, что в момент задержания цыган также находился в образе Риты.

Против рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. "По ходатайству следователя задержанный заключен под стражу", – заключили в пресс-службе ведомства.